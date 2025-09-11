L'agricoltore ucraino diventa un eroe di guerra e abbatte un esercito di 80 droni russi prima di morire difendendo la propria terra

HQ

Nei campi dell'Ucraina meridionale, un contadino tranquillo e senza pretese è diventato un eroe di guerra. Oleksandr Hordienko, 58 anni, ha trascorso la sua vita a prendersi cura delle fertili terre di Kherson, ma quando le forze russe hanno trasformato i cieli in un campo di battaglia mortale, si è rifiutato di fare marcia indietro.

È iniziato in modo abbastanza innocuo: un drone si è schiantato contro il suo trattore. Settimane dopo, la sua auto è stata fatta saltare in aria. Poi, la sua casa è diventata un bersaglio, ridotta in macerie da una pioggia di droni. Ma Hordienko, di sangue cosacco e di incrollabile determinazione, non si arrese.

Determinato a difendersi dagli attacchi, si armò con apparecchiature di localizzazione, disturbatori elettronici e un fucile. Secondo i suoi stessi calcoli, ha abbattuto più di 80 droni, ribaltando le sorti di una guerra che la maggior parte non avrebbe mai immaginato toccando i terreni agricoli.

"Mi stanno dando la caccia", ha avvertito Hordienko a metà luglio, una cupa profezia che si sarebbe tragicamente avverata. La nuova tattica dell'esercito russo, terrorizzare gli agricoltori, distruggere i raccolti e rubare il grano dell'Ucraina, ha lasciato la regione di Kherson barcollante.

I campi bruciano con una frequenza allarmante e i civili che un tempo vivevano una vita pacifica ora si muovono come soldati, scrutando i cieli alla ricerca di macchine di morte ronzanti. Anche i vicini di Hordienko si sono adattati per sopravvivere, ma molti non sono stati così fortunati.

Il culmine straziante arrivò un giorno d'estate, quando Hordienko e un collega di lunga data, Vasyl Odarenko, affrontarono uno sciame di droni. Odarenko corse a recuperare un attrezzo dall'auto. Ma all'improvviso, un drone russo ha ronzato nel cielo.

Agendo rapidamente, Hordienko ne abbatté uno, ma le schegge squarciarono il corpo di Odarenko. Nonostante lo avesse guidato per oltre 12 miglia fino a un'ambulanza con tre droni all'inseguimento, l'uomo che aveva salvato per decenni è morto a causa delle ferite riportate.

L'ultima resistenza di Hordienko arrivò pochi giorni dopo. Guidando accanto a un trattore nei suoi campi, un altro drone russo lo ha colpito, lasciandolo ferito a morte. È morto in ambulanza, lottando fino all'ultimo momento per proteggere la terra che amava.

In una guerra in cui i droni dominano i titoli dei giornali, la storia di Oleksandr Hordienko ricorda al mondo un diverso tipo di eroismo: il coraggio di un singolo uomo che difende la sua casa, la sua gente e la sua terra, contro probabilità impossibili.

Mentre i suoi vicini continuano a sorvegliare i loro campi, armati contro il cielo, il nome di Oleksandr Hordienko riecheggia ora in tutta l'Ucraina, un simbolo di resistenza, sacrificio e spirito incrollabile di coloro che rifiutano di essere cacciati dalla loro terra.