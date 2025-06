L'AIEA avverte dei gravi danni al sito nucleare iraniano di Fordow Le bombe anti-bunker degli Stati Uniti hanno probabilmente causato danni significativi alle strutture sotterranee, ma il pieno impatto rimane poco chiaro.

HQ Le ultime notizie su Israele e Iran . Il capo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, Rafael Grossi, sta parlando di gravi danni al sito iraniano di arricchimento dell'uranio di Fordow a seguito dei recenti attacchi aerei degli Stati Uniti con armi avanzate per distruggere i bunker.

Potresti essere interessato: Gli Stati Uniti entrano nel conflitto israelo-iraniano.

"In questo momento, nessuno è in grado di valutare appieno i danni sotterranei a Fordow. Dato il carico utile esplosivo utilizzato e la natura estremamente sensibile alle vibrazioni delle centrifughe, si prevede che si siano verificati danni molto significativi".

Potresti essere interessato: Stretto di Hormuz a rischio a seguito degli attacchi degli Stati Uniti.

Con le ispezioni ostacolate, l'entità dei danni sotterranei e lo stato delle riserve di uranio arricchito dell'Iran rimangono incerti. L'Iran ha annunciato l'intenzione di intraprendere speciali azioni protettive per i suoi materiali nucleari, che l'AIEA insiste che devono essere pienamente riportate. Rafael Grossi, direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, parla alla stampa dopo la riunione del Comitato consultivo sulla situazione della centrale nucleare in Ucraina presso la sede delle Nazioni Unite a New York il 25 gennaio 2024 // Shutterstock