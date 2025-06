L'AIEA conferma che non ci sono nuovi danni ai principali siti nucleari iraniani dopo gli attacchi L'Agenzia internazionale per l'energia atomica assicura un monitoraggio continuo nonostante i recenti attacchi militari agli impianti di arricchimento dell'Iran.

HQ Le ultime notizie su Israele e Iran . Rafael Grossi, capo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, ha riferito lunedì che non ci sono ulteriori danni ai principali impianti di arricchimento nucleare iraniani a seguito dei recenti attacchi aerei.



"Non ci sono stati ulteriori danni al sito dell'impianto di arricchimento del combustibile di Natanz dall'attacco di venerdì, che ha distrutto la parte fuori terra dell'impianto pilota di arricchimento del combustibile", ha dichiarato Grossi durante una riunione del consiglio di amministrazione della sua agenzia, composto da 35 membri. Mentre alcune infrastrutture in superficie sono state precedentemente danneggiate, i siti sotterranei rimangono in gran parte intatti e le ispezioni continueranno fino a quando la sicurezza lo consentirà. L'AIEA ha inoltre rassicurato la comunità internazionale sul suo impegno a monitorare le attività nucleari dell'Iran. KIEV, UCRAINA - 6 FEBBRAIO: Il capo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) Rafael Grossi ha incontrato il ministro dell'Energia ucraino German Galushchenko il 6 febbraio 2024 a Kiev, Ucraina // Shutterstock