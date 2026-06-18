L'ala spagnola Víctor Muñoz è il primo acquisto del Liverpool con l'Iraola

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Il Liverpool è spuntato dal nulla nella corsa per Víctor Muñoz, il giovane centrocampista spagnolo di Osasuna che è entrato nella rosa di Luis de la Fuente per i Mondiali (anche se è rimasto inutilizzato nella prima partita), e ha accettato di ingaggiare il ventiduenne per 40 milioni di euro, 34,6 milioni di sterline.

Questa clausola di sollievo sarà condivisa tra Osasuna e Real Madrid, dove si è unito dopo essere stato parte dell'accademia del Barcellona. Muñoz ha effettuato alcune sostituzioni nella stagione 2024/25 con Ancelotti ed è stato venduto per 5 milioni di euro all'Osasuna con un contratto quinquennale.

Dopo aver segnato 7 gol e fornito 5 assist nella sua prima stagione, diversi club sono stati attratti dall'ala, che può giocare sia a sinistra che a destra, e sembrava più vicino al Newcastle, ma il Liverpool ha fatto una mossa rapida e a sorpresa, secondo Fabrizio Romano, alzando il prezzo oltre le intenzioni del Newcastle.

Muñoz è il primo acquisto del Liverpool sotto la guida di Andoni Iraola, che ha sostituito Arne Slot. Firma per sei stagioni, ma il Real Madrid mantiene il diritto di riacquistare il giocatore dopo la prima stagione di Muñoz.