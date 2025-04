L'allenatore coinvolto in una grande rissa NBA è orgoglioso dei suoi giocatori: "Quelli non sono negoziabili nel nostro spogliatoio" I Minnesota Timberwolves hanno sconfitto i Detroit Pistons 123-104 domenica.

HQ Una partita NBA tra Minnesota Timberwolves e Detroit Pistons domenica si è conclusa con una grande rissa all'inizio del secondo quarto, che ha visto sette persone espulse, cinque giocatori e due allenatori. È iniziato con uno scontro verbale tra Isaiah Stewart, centro di Detroit, Ron Holland, ala di Detroit, contro i giocatori di Minnesota Dante DiVincenzo (guardia) e Naz Reid (ala). La situazione si è rapidamente trasformata in uno scontro fisico, con altri giocatori e allenatori che si sono uniti mentre invadevano gli spalti, costringendo alcuni spettatori a fuggire dai loro posti. Gli arbitri hanno anche espulso l'allenatore di Detroit J.B. Bickerstaff e l'assistente allenatore di Minnesota Pablo Prigioni. Bickerstaff ha difeso le azioni dei suoi giocatori e sembrava persino orgoglioso di loro, dicendo che "Ovviamente le cose sono andate troppo oltre, ma quello che vedi sono ragazzi che si prendono cura l'uno dell'altro, ragazzi che cercano di proteggersi a vicenda, ragazzi che cercano di coprirsi le spalle a vicenda... Questi sono non negoziabili nel nostro spogliatoio". Bickerstaff ha anche accusato Prigioni di aver innescato l'incidente: "Non lascerò che la gente dica cose bellicose sui miei ragazzi. Ed è così semplice. Così ha detto quello che ha detto. Sa quello che ha detto". La partita si è conclusa con la vittoria dei Minnesota Timberwolves, 123-104, che li hanno lasciati settimi nella West Conference (43-32), mentre i Detroit Pistons sono quinti nella East Conference (42-33). I play-off NBA iniziano il 19 aprile: le sei migliori squadre di ogni conference si qualificano, mentre le squadre settima e l'ottava giocano i play-on.