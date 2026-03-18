L'allenatore del Chelsea, Liam Rosenior, è stato preso in giro per aver scritto una nota tattica quando era sotto 8-2 all'82° minuto

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Liam Rosenior, allenatore del Chelsea, è diventato lo zimbello sui social media dopo la sconfitta per 3-0 contro il Paris Saint-Germain martedì, dopo che le telecamere lo hanno sorpreso mentre scriveva un biglietto e lo passava ad Alejandro Garnacho con istruzioni tattiche... all'82° minuto, quando stavano perdendo 8-2 complessivamente. "Che umiliazione piacevole", ha scritto l'account parodico "Not Match of the Day" su Twitter.

Paolo Di Canio, ex attaccante di West Ham, Lazio e Juventus e ora opinionista, ha scherzato dicendo che "questi nuovi allenatori sono quasi filosofi ormai", e pensa che questo faccia parte di una tendenza in cui gli allenatori mostrano forza e determinazione anche nei momenti peggiori.

"Credono fermamente che anche l'atteggiamento negli ultimi minuti sia importante. Ci credono. Vedo molti che fanno la stessa cosa nonostante la sconfitta 3-0. Vogliono dimostrare che studiano fino alla fine; È la nuova generazione. Lo capisco, ma io penso: 'Cosa stai facendo?", ha detto, tramite OneFootball.

Sui social media, molti utenti hanno creato meme crudeli per prendere in giro i giocatori di Rosenior e del Chelsea in generale:

Rosenior, arrivato al Chlesea a gennaio, non ha migliorato la situazione della squadra: malconcio ed eliminato in Champions League e sesto in Premier League, al di fuori dei posti in Champions League.