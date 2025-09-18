L'allenatore dell'Atleti, Cholo Simeone, parla del suo addio: "Speriamo che il Liverpool possa migliorare su questo aspetto"

HQ

Diego 'Cholo' Simeone, allenatore dell'Atlético Madrid, è stato espulso ieri sera quando si è scontrato con i tifosi del Liverpool ad Anfield, dopo che Virgil van Dijk ha segnato il gol della vittoria per 3-2 dopo che l'Atleti è riuscito a passare dal 2-0 nei primi sei minuti al 2-2 negli ultimi dieci. Simeone ha detto di essere stato insultato, con le telecamere che mostrano almeno un tifoso del Liverpool che "punta il dito" contro l'allenatore argentino.

Simeone ha dovuto essere trascinato dagli arbitri mentre affrontava i tifosi ed è rimasto fuori dal campo negli ultimi quattro minuti della partita. Salterà anche la prossima partita contro l'Eintracht Francoforte. In seguito si è pentito delle sue azioni, ma ha chiesto una risposta più dura contro i fan irrispettosi.

"Si parla sempre di rispetto, ma ti insultano da dietro per tutta la partita. Non posso dire nulla perché sono l'allenatore. La mia reazione non è giustificabile, ma dopo 90 minuti di insulti non è facile", ha detto ai giornalisti di Movistar. "L'arbitro mi ha detto che capiva la situazione. Speriamo che il Liverpool possa migliorare su questo aspetto e quando identificheranno la persona che lo ha fatto, ci saranno conseguenze."

Nella conferenza stampa, ha elaborato il suo pensiero: "Noi [manager] siamo in una posizione in cui non abbiamo il diritto di reagire e non è bene quando reagiamo, perché siamo in una posizione in cui siamo protagonisti, ma allo stesso modo in cui combattiamo contro il razzismo e gli insulti negli stadi oggi, Potremmo anche litigare, perché non è facile essere nella posizione in cui ci troviamo e ricevere insulti per tutta la partita. È arrivato il terzo gol, mi sono girato, gli insulti sono continuati con i gesti, e beh, sono una persona."