L'allenatore di Jannik Sinner aggiorna lo stato del numero 1 del mondo: "Siamo fiduciosi che starà bene per gli US Open"
Jannik Sinner ha raggiunto i 38 gradi con la febbre la notte prima della partita con Alcaraz.
Tre giorni dopo essersi ritirato dalla finale del Cincinnati Open, Jannik Sinner si sta ancora riprendendo da un virus, ma sta meglio. Questo è ciò che il suo allenatore, Darren Cahill, ha detto a ESPN mercoledì. "Jannik ha subito un virus che lo ha costretto a ritirarsi. Ho parlato brevemente con lui ieri sera. Stava un po' meglio".
"Anche lui sarà fuori oggi, questo è il piano, e speriamo che domani sarà in grado di scendere in campo e iniziare a colpire alcune palle. Siamo fiduciosi che starà bene", ha detto Cahill. A quanto pare Sinner aveva la febbre la notte prima della partita con Alcaraz, che raggiungeva i 38 gradi, e non si sentiva meglio quando si è unito alla partita, il che lo ha costretto a ritirarsi dopo 23 minuti, dando ad Alcaraz la vittoria e mettendo lo spagnolo di Sinner come numero 1 del mondo quando ha tolto i punti dagli US Open dello scorso anno. Questo sarà dedotto dopo la fine del torneo.
Ciò significa che chiunque raggiunga più lontano nel torneo sarà il numero 1 del mondo quando le classifiche verranno aggiornate lunedì 8 settembre. Se entrambi arriveranno in finale domenica 7 settembre a New York, sarà una lotta diretta per la leadership mondiale...