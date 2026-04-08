L'allenatore rumeno, Mircea Lucescu, muore per un'emergenza cardiaca

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Mircea Lucescu, uno dei giocatori e allenatori di maggior successo nella storia del calcio rumeno, è morto all'età di 80 anni. Ha lavorato fino alla scorsa settimana, ricoprendo il ruolo di allenatore della nazionale rumena.

Fu ricoverato il 29 marzo per un'aritmia cardiaca, si dimise il 2 aprile e subì un infarto il 3 aprile. L'Ospedale d'Emergenza Universitario di Bucarest ha confermato martedì che Lucescu era deceduto. "Intere generazioni di rumeni sono cresciute con la sua immagine nel cuore, come simbolo nazionale", ha dichiarato l'ospedale in un comunicato.

Meno di due settimane fa, Lucescu era in panchina della nazionale rumena, quando furono sconfitti 1-0 dalla Turchia, venendo eliminati dai Mondiali. Lucescu era stato nominato allenatore capo della Romania nell'agosto 2024, 38 anni dopo il suo primo periodo in squadra.

Lucescu ha avuto una lunga carriera da allenatore che risale al 1979, in club rumani come Dinamo București, Rapid București; Italia come Brescia, Reggiana o InterMilano; Turchia come Galatasaray o Beşiktaş, Ucraina come Shakhtar Donetsk (dove ha trascorso più anni) o Dynamo Kyiv (il suo club più recente); e la Russia come lo Zenit San Pietroburgo; così come la nazionale turca.

Prima di allora, ha giocato la maggior parte della sua carriera al Dinamo București e al Corvinul Hunedoara, tra il 1963 e il 1982. Vinse sette titoli di campione come giocatore con il Dinamo Bucuresti (incluso il suo ingaggio come giocatore per la stagione 1989/90, conquistando il titolo di campione come giocatore e allenatore); oltre a otto titoli della Premier League ucraina e persino la Coppa UEFA 2009 con lo Shakhtar Donetsk. Ha inoltre guidato la nazionale rumena alla prima qualificazione in un Campionato Europeo nel 1984. Con 38 titoli vinti nella sua carriera da allenatore, è terzo nella storia.