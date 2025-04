L'amministratore delegato del Leverkusen conferma un "gentleman agreement" con Xabi Alonso per quanto riguarda il suo potenziale futuro al Real Madrid

HQ

I giorni di Carlo Ancelotti al Real Madrid sembrano essere contati. Potrebbe essere questione di settimane, o addirittura di giorni (forse a seconda del risultato della finale di Copa del Rey di sabato contro il Barcellona). E il suo successore era stato scelto ancor prima dell'inizio di questa stagione. Nonostante le voci di breve durata sulla partenza di Jurgen Klopp dalla Red Bull, sembra ogni giorno più chiaro che Xabi Alonso sarà l'allenatore del Real Madrid la prossima stagione.

Fernando Carro, CEO del Bayer Leverkusen, ha dichiarato ai Laureus Awards di Madrid che c'è un "gentleman agreement" e che sono disposti a negoziare con "qualsiasi club in cui Alonso ha giocato", parlando indirettamente del Real Madrid, quindi la porta è aperta. Carro ha anche confermato che c'è una clausola di uscita, in modo che Alonso possa andarsene anche prima di terminare il suo contratto (fino al 2026).

Le sue parole complete, raccolte da El País, sono state: "Da quando abbiamo ingaggiato Xabi, sapevamo che sarebbe diventato un grande allenatore, e dal momento in cui ne ingaggi uno, devi preparare gli altri. Abbiamo un gentleman's agreement, e se arriva una squadra per cui ha giocato, possiamo sederci."

Anche se Ancelotti dovesse essere licenziato prima, Alonso non dovrebbe prendere il timone immediatamente, e come Real Madrid si fida di Santiago Solari, direttore sportivo del club, che ha già allenato il club nel 2018-2019. Ma il sogno è per Alonso, che l'anno scorso ha fatto una stagione storica al Leverkusen, vincendo Bundesliga e DFB Pokal, e perdendo solo una partita... la finale di Europa League.