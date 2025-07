L'amministratore delegato della WB, David Zaslav, afferma che laSuperman fa parte di un "audace piano decennale"

HQ

Con Superman che ha incassato ben 217 milioni di dollari nel suo weekend di apertura al botteghino, sembra che la Warner Bros si senta libera di iniziare a celebrare l'inizio di una nuova era per il DCU. In particolare, David Zaslav, CEO di Warner Bros. Discovery, ha rilasciato una dichiarazione in merito alle sue speranze per il futuro della DC.

"Tre anni fa, ho assunto James Gunn e Peter Safran per reimmaginare e unificare la direzione creativa della DC sotto un unico team di leadership, infondendo nuova vita ed entusiasmo a uno dei franchise di narrazione più iconici al mondo. L'impegno di James e Peter a onorare l'eredità dell'Universo DC mentre forgiano qualcosa di nuovo e avvincente è ispirato", ha scritto Zaslav (via Deadline).

"Ricordo il mio primo incontro con James tre anni fa. Ha parlato di come è cresciuto nel Missouri e di come i personaggi dell'Universo DC non fossero solo storie per lui, erano come la sua famiglia. Il suo legame personale con questi eroi DC era potente e ho capito che James era la persona giusta per portarli in vita. Il suo amore per il mondo DC è profondo e risplende in ogni fotogramma del suo lavoro.

"Questo fine settimana, abbiamo visto laSuperman salire alle stelle mentre la passione e la visione di James Gunn prendevano vita sul grande schermo. Superman è solo il primo passo. Solo nel corso del prossimo anno, i DC Studios introdurranno i film Supergirl e Clayface nelle sale e la serie Lanterns su HBO Max, tutti parte di un audace piano decennale. La visione della DC è chiara, lo slancio è reale e non potrei essere più entusiasta di ciò che mi aspetta".

Sappiamo sicuramente che ci sono molti progetti in lavorazione in questo momento per il nuovo DCU, ma quanti di essi saranno collegati a una storia in corso non è chiaro. Supergirl sembra essere la prossima grande destinazione, ma è probabile che dovrai anche sintonizzarti sui nuovi programmi TV come Lanterns per avere il quadro completo.