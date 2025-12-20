L'amministrazione Trump criticata per la pubblicazione parziale e fortemente oscurata dei file di Epstein

HQ

Come abbiamo riportato ieri, la pubblicazione dei file Epstein mette in evidenza Michael Jackson, Mick Jagger, Bill Clinton (e poco Trump). Ora, la tanto attesa pubblicazione ha suscitato dure critiche da parte di democratici, sopravvissuti e sostenitori della trasparenza, che affermano che l'amministrazione Trump non ha rispettato la legge e sta nascondendo prove chiave.

Fascicoli Epstein: Pubblicazione fortemente oscurata // US Department of Justice

Cosa è stato rilasciato e cosa manca:

La prima serie dei cosiddetti fascicoli Epstein è stata resa pubblica venerdì sera, mesi dopo che il Congresso aveva fissato una scadenza ai sensi dell'Epstein Files Transparency Act. Mentre centinaia di pagine e immagini furono divulgate, ampie porzioni furono pesantemente oscurate, con nomi, volti, date e luoghi oscurati. Il deputato democratico Ro Khanna, coautore della legge, ha dichiarato che il comunicato "non rispetta" i suoi requisiti. Ha sostenuto che "i documenti più importanti sono mancanti", incluso un progetto di incriminazione federale di 60 capi d'accusa contro Epstein e un dettagliato promemoria sulle prove che non è mai stato attuato prima che Epstein ricevesse un patteggiamento indulgente nel 2008.

I democratici accusano l'amministrazione di un insabbiamento:

Alti-passi democratici hanno accusato l'amministrazione Trump di aver infranto sia lo spirito che la lettera della legge. Il leader della minoranza al Senato, Chuck Schumer, ha detto che pubblicare "una montagna di pagine oscurate" non equivaleva a trasparenza. Alexandria Ocasio-Cortez è andata oltre, definendo la pubblicazione un aperto "insabbiamento" e chiedendo dimissioni ai funzionari di alto livello del dipartimento di giustizia. Khanna ha affermato che la legge vieta esplicitamente le redazioni effettuate per evitare imbarazzo o danni politici, anche ai funzionari governativi, e ha avvertito che potrebbero essere considerate opzioni come procedimenti per oltraggio o impeachment.

Il tempismo e il metodo dell'uscita:

Il tempismo e il metodo della pubblicazione suggerivano una strategia deliberata per seppellire informazioni politicamente sensibili. Rilasciando i documenti lentamente, durante un periodo di festività, il dipartimento di giustizia sembra puntare sul fatto che l'attenzione pubblica diminuirà. Levine ha scritto che l'approccio riflette un tentativo di bilanciare la pressione della base Maga di Trump per pubblicare i fascicoli, minimizzando al contempo il potenziale imbarazzo per Trump, che ha socializzato con Epstein per anni prima di litigare con lui.

I sopravvissuti condannano la divulgazione parziale:

I sopravvissuti agli abusi di Epstein hanno espresso rabbia e delusione, affermando che il rilascio parziale e pesantemente oscurato dà priorità all'autoprotezione istituzionale rispetto alla giustizia per le vittime. Liz Stein, sopravvissuta a Epstein, ha detto che il dipartimento di giustizia stava "spudoratamente contro" la legge sulla trasparenza e ha avvertito di una diffusione prolungata di informazioni incomplete. Altri sopravvissuti hanno detto che opportunità cruciali per prevenire decenni di abusi sono state perse quando i primi rapporti, inclusi i reclami dell'FBI degli anni '90, sono stati ignorati.

Foto dal primo lotto di file:

La prima pubblicazione includeva decine di fotografie che mostravano Epstein socializzare con figure potenti e famose. Tra i presenti vi erano l'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, il principe Andrea, il miliardario Richard Branson e i musicisti Mick Jagger e Michael Jackson. C'erano molte immagini che coinvolgevano Clinton, mentre i riferimenti a Trump erano limitati. Una foto della libreria di Epstein, tuttavia, includeva una copia del libro di Trump del 1997 Trump: The Art of the Comeback, con l'iscrizione: "A Jeff. Sei il più grande!" Il dipartimento di giustizia ha detto che ulteriori documenti saranno pubblicati in modo continuativo nelle prossime settimane.

Cosa succede dopo:

Il vice procuratore generale Todd Blanche ha detto che arriveranno altri fascicoli, ma i critici restano scettici. I legislatori sostengono che, senza una piena divulgazione e spiegazioni chiare per le oscuramenti, la pubblicazione rischia di minare la fiducia nel sistema giudiziario e di negare la tanto attesa responsabilità alle vittime di Epstein. Questa è una notizia in evoluzione, quindi restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti...