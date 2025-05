L'amministrazione Trump prepara la prima vendita di attrezzature militari all'Ucraina A seguito del recente accordo sui minerali, un pacchetto di difesa da 50 milioni di dollari potrebbe segnalare un cambiamento nelle relazioni tra Stati Uniti e Ucraina.

L'amministrazione Trump ha approvato la sua prima vendita di attrezzature militari all'Ucraina, per un valore di 50 milioni di dollari o più. Questa mossa arriva dopo che i due paesi hanno firmato l'accordo sui minerali, segnalando un potenziale disgelo nelle relazioni. Mentre l'ucraino Zelensky ha espresso ottimismo, i dettagli della vendita di armi rimangono poco chiari, anche se Kiev spera che possa portare a un ulteriore sostegno militare. Per ora, resta da vedere se questo segna l'inizio di un più ampio cambiamento nella politica degli Stati Uniti nei confronti dell'Ucraina. Donald Trump e Volodymyr Zelensky // Shutterstock