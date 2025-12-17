Larian sta facendo un grande passo verso l'IA, ma non aspettarti contenuti generati dall'IA in Divinity

HQ

Non siamo sicuri che qualcuno si aspettasse questo swing. Larian, lo studio noto per promuovere il lavoro delle persone nei videogiochi e celebrare i loro successi, sembra spingere in modo significativo verso l'uso dell'IA generativa.

Secondo un recente rapporto di Bloomberg, il CEO di Larian Studios, Swen Vincke, ha guidato lo studio verso l'uso dell'IA. Ma vale la pena notare che ha detto che la nuova tecnologia non ha portato grandi progressi in termini di efficienza, né sarà utilizzata nei contenuti del suo prossimo gioco Divinity.

"Tutto è attore umano; scriviamo tutto noi stessi," Vincke ha aggiunto che gli strumenti di IA vengono utilizzati per esplorare idee, presentazioni PowerPoint, concept art e altro ancora. Già che parliamo di concept art, sembra che quella piccola linea sia stata tolta dal contesto, almeno questo è ciò che Vincke stesso ha illustrato su Twitter/X.

"Cavolo ragazzi, non stiamo "spingendo duramente" né sostituendo i concept artist con l'IA", ha scritto, aggiungendo di essere orgoglioso del lavoro dei 23 concept artist dello studio e di non usare l'IA per sviluppare concept art. "Usiamo strumenti di IA per esplorare i riferimenti, proprio come usiamo Google e i libri d'arte. Nelle primissime fasi di ideazione lo usiamo come scaletta approssimativa per la composizione, che sostituiamo con concept art originale. Non c'è paragone," spiegò.

Tuttavia, l'inclusione dell'IA in Larian non è stata un piacere per tutti. Ci fu qualche resistenza, ma Vincke crede che la resistenza si sia placata. "Penso che a questo punto tutti in azienda siano più o meno a suo agio con il modo in cui lo stiamo usando," ha detto.