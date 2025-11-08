Larian Studios difende Valve: il successo di Steam è meritato
Mentre molti accusano Valve di monopolizzare il mercato dei giochi per PC, altri sostengono che il dominio di Steam sia semplicemente il risultato di fare le cose per bene.
Quando si tratta di clienti soddisfatti e fedeli, poche aziende nel mondo dei giochi possono essere all'altezza di Valve, che nonostante la concorrenza di Epic Games Store, Origin, GOG e Ubisoft Connect, Steam continua a dominare. Ma questo ha anche avuto un prezzo, con alcune persone che accusano Valve e Steam di gestire un monopolio. Dove un recente sondaggio tra i leader del settore ha rivelato che molti considerano il loro vantaggio ingiusto.
Ma altri raccontano una storia diversa, tra cui i Larian Studios - che hanno lavorato a Baldur's Gate III. Secondo Michael Douse, uno dei capi dello studio, il segreto del loro successo è semplice. Steam non è un servizio di. Su X, ha scritto:
"È quasi come se non fornisse un servizio di merda definito dai KPI degli azionisti pubblici"
Il post è arrivato in risposta alla notizia che il 72% dei dirigenti dell'industria dei giochi ritiene che Steam stia gestendo un monopolio. E le parole di Douse colpiscono nel segno, poiché il consenso generale è che Valve offra un servizio stabile e affidabile. E in realtà tratta i suoi utenti come clienti.
Sei d'accordo con quello che dice Douse? E quali sono i tuoi pensieri personali su Steam? Buono o cattivo?