Larian Studios difende Valve: il successo di Steam è meritato

Quando si tratta di clienti soddisfatti e fedeli, poche aziende nel mondo dei giochi possono essere all'altezza di Valve, che nonostante la concorrenza di Epic Games Store, Origin, GOG e Ubisoft Connect, Steam continua a dominare. Ma questo ha anche avuto un prezzo, con alcune persone che accusano Valve e Steam di gestire un monopolio. Dove un recente sondaggio tra i leader del settore ha rivelato che molti considerano il loro vantaggio ingiusto.

Ma altri raccontano una storia diversa, tra cui i Larian Studios - che hanno lavorato a Baldur's Gate III. Secondo Michael Douse, uno dei capi dello studio, il segreto del loro successo è semplice. Steam non è un servizio di. Su X, ha scritto:

"È quasi come se non fornisse un servizio di merda definito dai KPI degli azionisti pubblici"

Il post è arrivato in risposta alla notizia che il 72% dei dirigenti dell'industria dei giochi ritiene che Steam stia gestendo un monopolio. E le parole di Douse colpiscono nel segno, poiché il consenso generale è che Valve offra un servizio stabile e affidabile. E in realtà tratta i suoi utenti come clienti.

Sei d'accordo con quello che dice Douse? E quali sono i tuoi pensieri personali su Steam? Buono o cattivo?