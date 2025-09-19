L'Arsenal annuncia il nuovo CEO e i cambiamenti nel consiglio di amministrazione

HQ

C'è una nuova persona al timone di Arsenal Football Club. No, non stiamo parlando di un nuovo allenatore in arrivo per sostituire Mikel Arteta, ma piuttosto di un nuovo CEO che assume le funzioni con effetto immediato.

Dopo aver ricoperto il ruolo di amministratore delegato del club fino a poco tempo fa, e dopo essere entrato a far parte del club come direttore delle operazioni calcistiche nel 2021, ora Richard Garlick è stato promosso al vertice del club.

Questo cambiamento comporta anche alcune modifiche al consiglio di amministrazione, tra cui le dimissioni di Tim Key e l'uscita dal club, mentre Kelly Blaha e Otto Maly diKroenke Sports & Entertainment si uniscono come amministratori non esecutivi, insieme all'ex consigliere Dave Steiner. Anche il produttore e regista e dipendente di lunga dataArsenal Ben Winston è stato nominato nel consiglio di amministrazione.

Parlando dei cambiamenti, il co-presidente Josh Kroenke spiega: "Rich ha avuto un impatto enorme su tutti i fronti mentre continuiamo a lottare per vincere trofei importanti, essere finanziariamente sostenibili e mettere i nostri tifosi al centro di tutto". E aggiunge: "In linea con il nostro desiderio di andare sempre avanti, rafforzeremo il nostro consiglio di amministrazione con alcune interessanti aggiunte che porteranno una vasta esperienza al club in un'ampia gamma di professioni. Il gruppo conosce e ama l'Arsenal e porterà con sé competenze e competenze diverse, iniettando nuove idee ed energia per supportare tutti noi nel raggiungimento delle nostre ambizioni".

La prossima partita di Arsenal sarà un grande Premier League il prossimo fine settimana, quando la squadra darà il benvenuto a Manchester City al Emirates Stadium domenica 21 settembre.