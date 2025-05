L'Arsenal batte il Barcellona e vince la Women's Champions League per la seconda volta Vincere tre titoli di Champions League di fila è piuttosto difficile, in realtà.

HQ L'Arsenal è stata l'unica squadra inglese a vincere la Women's Champions League ed è ora diventata l'unica squadra inglese a vincere due volte la Women's Champions League. Forse non erano favorite - nessuna squadra è mai favorita contro il Barça femminile -, e non avevano fatto una grande stagione, perdendo la

FA Women's Super League al Chelsea di dodici punti. Ma i gunners si sono trovati di fronte a un Barcellona molto meno dominante del solito: un solo tiro in porta nel primo tempo, che ha visto un gol di Chloe Kelly dell'Arsenal annullato dal VAR. Il secondo tempo non è stato migliore e, giocando una partita molto più difensiva, Blackstemius ha colto una delle loro poche occasioni a 15 minuti dalla fine. L'Arsenal vince la sua seconda Coppa dei Campioni -la prima risale al 2007, quando si chiamava Coppa UEFA Femminile- e pone fine a nove anni di predominio bipartitico: il Lione ha vinto cinque volte di fila tra il 2016 e il 2020 e di nuovo nel 2022, e il Barça ha vinto nel 2021, 2023 e 2024.