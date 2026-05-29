L'artista Daria Schmitt parla del suo periodo lavorando su Syberia: The World Before: "Per un'architetto è un vero sogno"

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Qualche anno fa, lo sviluppatore Microids ha lanciato un gioco d'avventura chiamato Syberia: The World Before, un progetto che era il quarto titolo della saga più ampia e che portava i giocatori in un viaggio nel tempo. Ma era anche un gioco che presentava una città piuttosto impressionante ed epica, con architetture mozzafiato e edifici che lasciavano un'impressione.

A proposito, durante il nostro recente viaggio al Comicon Napoli, abbiamo avuto il lusso di parlare con l'artista Daria Schmitt, che, oltre a essere oggi pienamente dedicata a fumetti, illustrazione e concept art, ha anche contribuito a creare Syberia: The World Before aiutando Microids nel loro sforzo di progettare il mondo più ampio e assicurare che apparisse bene dal punto di vista architettonico.

Tenendo conto di questo, abbiamo chiesto a Schmitt del suo periodo di lavoro sul gioco e di come fosse stata coinvolta nella sua produzione.

"È stata un'esperienza di due anni. Mi è piaciuto molto perché era un lavoro di squadra e, come architetto, mi è stato chiesto di disegnare la città, tutte le città di Syberia. Così ho realizzato gli edifici, la facciata degli edifici, e ho controllato che l'interno degli edifici corrispondesse all'esterno, così da non essere come in Harry Potter. Quindi è stata un'esperienza fantastica perché eravamo molto liberi e potevo costruire tutta la città, quindi per un architetto è un vero sogno."

Puoi vedere l'intervista completa con Schmitt qui sotto, dove parliamo anche dell'arte che ha portato alla galleria di accoglienza Cartografie Oniriche, di come ha sviluppato il suo stile artistico e altro ancora.