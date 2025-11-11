L'artista di Miles Morales, Sara Pichelli, parla dell'impatto che i creatori europei hanno avuto sui fumetti

HQ

Durante la nostra recente permanenza a San Diego Comic Con Malaga, abbiamo avuto l'opportunità di parlare con il co-creatore e l'artista che ha dato vita alla versione Ultimate Spider-Man di Miles Morales. Abbiamo incontrato Sara Pichelli, dove abbiamo chiesto alla creativa italiana della recente ascesa di scrittori e artisti europei che stanno mettendo la loro impronta sul mondo del fumetto, e allo stesso modo perché questo sta accadendo ora.

"Penso che sia tutto questo insieme, perché abbiamo uno stato d'animo diverso. Siamo molto lontani dal modo di pensare americano, nel bene e nel male. Quindi forse ne avevano bisogno nell'industria del fumetto ora, beh... allora, quando Internet ha iniziato a essere il modo principale per inviare materiale, portfolio, quindi era più facile trovare talenti in tutto il mondo. Quindi forse è la nostra storia, forse siamo bravi solo per questo".

Abbiamo anche parlato con Pichelli della sua versione di Miles Morales e di come la sua "storia doveva essere raccontata" e di come sia "sempre emozionata" nel vedere il personaggio nei film, in TV e nei giochi, anche se non li interpreta poiché è "una boomer".

Dai un'occhiata all'intervista completa qui sotto, con i sottotitoli localizzati, per saperne di più su Miles Morales e su come riesce a dare il suo tocco personale al personaggio.