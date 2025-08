L'artista hip hop Sean "Diddy" Combs chiede perdono a Donald Trump

HQ

Era solo ieri, martedì, quando a un artista hip hop di 55 anni, Sean "Diddy" Combs, è stata negata la libertà su cauzione, in attesa della sua sentenza definitiva il prossimo ottobre. Potrebbe rischiare 20 anni di carcere dopo essere stato condannato per "reati legati alla prostituzione", come dichiarato da Sky News, e riportato anche dal finlandese YLE.

Lo scorso luglio, Sean "Diddy" Combs è stato dichiarato colpevole di "due capi d'accusa di trasporto a scopo di prostituzione", ma è stato scagionato da accuse più gravi di "associazione a delinquere e traffico sessuale".

Combs chiede perdono al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Durante un'intervista su Newsmax venerdì scorso, Trump ha dichiarato che "mi hanno parlato di Sean". Ma all'epoca Trump non ha annunciato la sua decisione in merito.

Tuttavia, è probabile che Trump negherà la richiesta di grazia di Combs. Nell'intervista, a Trump è stato chiesto "più probabilmente un 'no' per Combs?" La sua risposta è stata abbastanza chiara:

"Direi di sì".