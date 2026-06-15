"Lasciamo fluire il petrolio" dice Trump mentre l'accordo con l'accordo con gli Stati Uniti e l'Iran concordano un accordo di pace provvisorio

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Dopo mesi di conflitto, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo di pace provvisorio. I due paesi negoziano la pace da tempo, con il presidente USA Donald Trump che spesso pubblica sui social media che un accordo era quasi pronto, per poi tornare indietro su quella dichiarazione e fare gravi minacce contro il governo iraniano.

Secondo Sky News, l'accordo vedrà la riapertura dello Stretto di Hormuz, con la fine anche del blocco statunitense all'Iran. Il Primo Ministro pakistano Shehbaz Sharif ha dichiarato che l'accordo sarà ufficialmente firmato in Svizzera venerdì. Questo è anche il giorno in cui si prevede la riapertura dello Stretto, con Trump che dice "navi del mondo, accendete i motori. Lascia scorrere l'olio!"

Altrove in Medio Oriente, sembra che la pace degli Stati Uniti non abbia convinto Israele a optare per un accordo simile. Per Israele, nulla è cambiato, dice Adam Parsons, corrispondente di Sky News per il Medio Oriente. Sembra quindi che il conflitto continuerà con il Libano, ma presto il più forte alleato e più fermo difensore di Israele negli Stati Uniti si ritirerà, per ora.