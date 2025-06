L'Aston Martin conferma che Lance Stroll si è ripreso in tempo per il Gran Premio di casa

HQ

Il pilota dell'Aston Martin Lance Stroll ha saltato lo scorso Gran Premio di Formula 1 a Barcellona, in Spagna, a causa di un infortunio alla mano e al polso. Nel 2023, Stroll ha avuto un incidente in bicicletta e ha avuto alcune fratture. Ha subito una procedura, ma è rimasto con un po' di dolore e recentemente ha dovuto sottoporsi a una procedura medica.

Le cose sono andate bene e il team ha confermato che è di nuovo in grado di guidare. Il 26enne canadese non mancherà alla gara di Montreal, per la gioia dei tifosi locali: "Sono entusiasta di tornare al volante con la squadra per il mio Gran Premio di casa questo fine settimana. Avrei sempre lottato duramente per essere pronto a correre davanti al pubblico di Montreal. Mi sento bene dopo l'intervento e questa settimana ho fatto qualche giro al Paul Ricard per prepararmi. Grazie per tutto il supporto, ci vediamo questo fine settimana!"

Stroll non è stato sostituito, quindi Fernando Alonso è stato l'unico pilota dell'Aston Martin quel giorno. Per fortuna, lo spagnolo ha guadagnato un decimo posto, poi promosso al nono posto dopo la penalità di Max Verstappen, conquistando i suoi primi punti della stagione.

Ecco come puoi guardare il GP del Canada questo fine settimana, con tempi davvero piuttosto buoni in Europa.