L'astro nascente Viktor Gyökeres si rifiuta di giocare di nuovo per lo Sporting, si riunirà con Amorim a Manchester? L'attaccante svedese sarà uno dei giocatori più ambiti di questo mercato estivo.

HQ Viktor Gyökeres è senza dubbio uno dei giocatori dell'anno. Il 27enne attaccante svedese ha vinto due titoli di Primeira Liga di fila nel 2024 e nel 2025 con lo Sporting CP a Lisbona, è stato il giocatore con il maggior numero di gol segnati nei campionati europei quest'anno (39), ma ha perso la Scarpa d'Oro contro Kylian Mbappé poiché il campionato portoghese vale meno punti. È diventato anche il capocannoniere della Nations League, con nove gol per la Svezia. Tuttavia, la storia d'amore tra Gyökeres e il club portoghese è finita. Il motivo è una controversia nella clausola di uscita del giocatore: Gyökeres ha fatto un accordo con il club per valutare il suo rilascio a 60 milioni di euro più 10 di add-on, ma lo Sporting lo ha aumentato unilateralmente a 80 milioni. Di conseguenza, Gyökeres ha rimosso le menzioni dello Sporting nei suoi atti sui social media e, secondo iRécord media portoghesi, Gyökeres si sta attualmente rifiutando di giocare di nuovo con lo Sporting, costringendo il club a venderlo. E dove sarebbe andato? Si dice che lo colleghi al Manchester United, dove incontrerà di nuovo l'ex allenatore dello Sporting Ruben Amorim, partito per i Red Devils all'inizio di questa stagione. Ha anche ricevuto offerte dalla Saudi Pro League