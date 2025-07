L'Atlético de Madrid dice addio alla leggenda del club Saúl Ñíguez, che si unisce al Flamengo

HQ

L'Atlético de Madrid ha reso omaggio a Saúl Ñíguez, nono giocatore con più presenze con il club spagnolo, poiché ha deciso di partire per il Brasile, in particolare il Flamengo. Il 30enne centrocampista ha ricevuto lo status di leggenda del club, dopo aver trascorso 17 anni nel club biancorosso, iniziando nelle giovanili e giocando per la squadra principale tra il 2012 e il 2025. 427 presenze, 48 gol e 26 assist, anche se con tre periodi al Rayo Vallecano, Chelsea e Siviglia in prestito.

Con l'Atlético de Madrid, Saúl ha vinto due Europa League nel 2012 e nel 2018, una Liga nel 2021 e una Coppa di Spagna nel 2013. Tuttavia, il suo futuro sarà in un altro continente, agli ordini dell'allenatore Filipe Luís, con cui ha condiviso lo spogliatoio entrambi da giocatori nell'Atlético de Madrid. Saúl si riunirà anche con Jorginho dall'anno trascorso al Chelsea nel 2021, quando ha aggiunto una Coppa del Mondo per club alla sua lista di trofei.

La firma di Saúl con il Flamengo si è sviluppata con un preavviso molto breve, poiché il giocatore aveva negoziato con il club turco del Trabzonspor, prima di rifiutarli "per motivi personali". Il club brasiliano sta già scherzando con il suo nome e la serie TV Better Call Saul.

"È arrivato come una giovane promessa per la nostra squadra giovanile e dopo più di 400 partite, assist, gol e titoli, fa già parte della nostra storia e una delle nostre leggende", ha dichiarato il presidente del club Enrique Cerezo.

Nel frattempo, l'Atlético de Madrid si rafforzerà in altre aree, con sei nuovi giocatori aggiunti alla squadra in estate: Álex Baena, Mateo Ruggeri, Thiago Almada, Marc Pubill e infine, appena annunciato questa settimana, David Hancko dal Feyenoord.