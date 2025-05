L'attaccante del Nottingham Forest Taiwo Awoniyi in coma indotto dopo un infortunio che avrebbe potuto essere evitato dagli arbitri

HQ

Il calciatore nigeriano Taiwo Awoniyi, attaccante del Nottingham Forest, ha subito un grave infortunio in una partita di domenica scorsa, un pareggio per 2-2 contro il Leicester City. Si è scontrato con il palo della porta all'88', è caduto a terra dolorante, ma dopo alcune cure mediche ha continuato a giocare i restanti dieci minuti della partita.

Tuttavia, in seguito ha dovuto essere portato in ospedale e ha dovuto essere indotto in coma dopo l'intervento chirurgico, come riportato dalla BBC. Una dichiarazione ufficiale del Nottingham Forest ha affermato che Awoniyi si stava "riprendendo bene finora" e ha fatto riferimento alla controversia scoppiata quella domenica pomeriggio al City Ground.

In breve, il proprietario del club è entrato in campo per lamentarsi del fatto che l'équipe medica e gli arbitri hanno permesso al 27enne nigeriano di continuare a giocare nonostante il rischio di lesioni interne dopo un tale colpo... Ma i media e i commentatori pensavano che volesse dire altro.

Il Nottingham Forest chiede di "resistere alla tentazione di correre a giudicare e alle fake news" dopo le polemiche con il proprietario del club

Evangelos Marinakis, proprietario del Forest, è venuto in campo per parlare con il manager del Forest Nuno Espírito Santo, in quello che molti punti vendita all'epoca pensavano fosse un "rimprovero" nei confronti dell'allenatore a causa del risultato. Tuttavia, non si trattava del risultato, e non si è trattato di uno "scontro", come il club ha negato con veemenza in una lunga dichiarazione.

Invece, si è trattato di una conversazione sulla "frustrazione condivisa tra tutti noi che l'équipe medica non avrebbe mai dovuto permettere al giocatore di continuare".

Dopo che molte critiche sono state riversate su Marinakis, tra cui la leggenda del Manchester United e opinionista Gary Neville che ha descritto le sue azioni come "scandalose" alla BBC, Forest ha esortato "ex allenatori e giocatori, e altre figure pubbliche del gioco, a resistere all'impulso di affrettarsi a giudicare e a dare notizie false online, soprattutto quando non hanno tutti i fatti e il contesto". e ha difeso Marinakis, descrivendo la sua reazione come "una reazione di profonda cura, responsabilità e investimento emotivo in uno dei nostri".

L'infortunio di Taiwo Awoniyi è avvenuto in netto fuorigioco: si poteva evitare

Ma le polemiche non si sono fermate qui, visto che in molti fanno notare che il grave infortunio di Awoniyi si sarebbe potuto evitare se gli arbitri avessero fermato la partita: l'azione è avvenuta con occasione da gol di Anthony Elanga, che era in netto fuorigioco. Invece di alzare la bandierina al momento, gli ufficiali hanno permesso che il gioco si svolgesse fino alla fine, compresa la collisione, e poi hanno immediatamente alzato la bandiera.

Questa è una pratica comune da quando è stato istituito il VAR: in caso di dubbio, lasciare che il gioco continui e poi controllare il VAR se necessario. Tuttavia, molte persone si lamentano del fatto che questa pratica mette inutilmente in pericolo i giocatori.