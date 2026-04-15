L'attaccante francese Hugo Ekitike salterà la Coppa del Mondo 2026 a causa di un infortunio alla caviglia subito con il Liverpool

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Hugo Ekitike, uno dei migliori acquisti della spensa record del Liverpool la scorsa estate - che ironicamente ha solo peggiorato la squadra - si è infortunato durante la sconfitta per 0-2 contro il Paris Saint-Germain ad Anfield, eliminandoli dalla Champions League. Al 30° minuto, Ekitike è stato portato via in barella in lacrime. Gli è stato diagnosticato la rottura del tendine d'Achille.

L'ex attaccante dell'Eintracht Francoforte ha segnato 17 gol in 45 presenze con il club in tutte le competizioni, ma il Liverpool è caduto in disastro rispetto all'anno scorso. La sua assenza si farà sentire nell'ultimo mese di stagione, mentre il Liverpool corre con il Chelsea per il quinto e ultimo posto in Champions League.

Peggio per Ekitike, perderà la Coppa del Mondo in estate. Il ventitreenne è salito dalla Francia U20 e U21 ed è stato convocato per la prima volta nella squadra senior lo scorso agosto, segnando il suo primo gol contro l'Ucraina a novembre per aiutare la Francia a qualificarsi per i Mondiali.

Secondo RMCSport, la nazionale francese e il Liverpool sono in costante contatto per monitorare Ekitike, che, dopo questa diagnosi, non giocherà per il resto della stagione e sicuramente salterà la Coppa del Mondo con la Francia.