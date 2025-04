L'attacco aereo israeliano a Jabalia lascia decine di morti nel mezzo dell'escalation del conflitto Un attacco vicino a un mercato affollato ha sollevato nuove preoccupazioni per il tributo ai civili e alle infrastrutture critiche a Gaza.

HQ Le ultime notizie su Israele e Palestina . Ora sappiamo che almeno 44 palestinesi sono stati uccisi a seguito di un'ondata di attacchi aerei israeliani su Gaza, tra cui un colpo diretto a una stazione di polizia a Jabalia. Il sito, situato vicino a un vivace mercato, secondo quanto riferito, ha subito due impatti missilistici, lasciando dietro di sé edifici distrutti e decine di feriti. L'esercito israeliano ha descritto l'obiettivo come un centro di comando utilizzato da Hamas e dalla Jihad islamica. Nel frattempo, l'ospedale pediatrico di Durra ha cessato le operazioni dopo aver subito danni, mettendo ulteriormente a dura prova un sistema sanitario fatiscente. La spirale di violenza arriva mentre gli sforzi di mediazione rimangono in stallo, con un numero crescente di vittime e pochi segni di tregua. I palestinesi danno l'addio ai loro parenti morti all'ospedale Nasser dopo che un attacco aereo israeliano ha preso di mira le loro tende a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza.il 20 aprile 2025 // Shutterstock