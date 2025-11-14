L'attacco di droni e missili su Kiev provoca almeno 3 morti e 26 feriti

HQ

Le forze russe hanno lanciato un grande attacco con droni e missili su Kiev all'inizio di venerdì, colpendo edifici residenziali e provocando esplosioni e incendi, hanno detto i funzionari. Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha riferito di 3 morti e 26 feriti.

L'assalto ha danneggiato grattacieli, una scuola, una struttura medica ed edifici amministrativi in tutta la città di circa tre milioni di persone. Detriti e incendi hanno costretto all'evacuazione, con alcuni residenti che si sono rifugiati nei parcheggi sotterranei mentre i servizi di emergenza contenevano i focolai.

Kiev e la regione colpite duramente

Il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha dichiarato che circa 30 residenze sono state danneggiate e ha esortato i partner internazionali ad agire rapidamente sulle misure discusse durante la recente riunione del G7 in Canada. Ha descritto l'attacco come la prova dell'urgente necessità di aumentare il sostegno alla difesa e la pressione sulla Russia, comprese le decisioni sul congelamento dei beni.

Il governatore della regione di Kiev ha riferito che gli attacchi di droni e missili hanno ferito anche sei persone fuori dalla capitale, mentre sono scoppiati ulteriori incendi. L'aeronautica ucraina ha confermato che i droni russi e le bombe guidate hanno preso di mira diverse altre regioni oltre Kiev, evidenziando la continua minaccia alle aree civili.