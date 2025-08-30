L'attacco russo colpisce Zaporizhzhia, provocando vittime e danni

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Un nuovo assalto russo ha colpito la città sud-orientale di Zaporizhzhia, hanno detto sabato le autorità, uccidendo un residente e lasciando decine di feriti, tra cui bambini, oltre a danneggiare case e infrastrutture.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X: "A Zaporizhzhia, tutti i servizi di emergenza sono impegnati sul luogo di un attacco russo su un edificio residenziale di cinque piani. Tragicamente, a partire da ora, una persona è stata confermata morta e decine sono feriti, compresi i bambini".

L'attacco ha interrotto l'elettricità a decine di migliaia di persone, con riparazioni ancora in corso mentre le autorità locali lavorano per ripristinare i servizi. Kiev ha segnalato attacchi diffusi in più regioni, descrivendo l'offensiva come una delle più estese delle ultime settimane.

La leadership ucraina ha collegato l'escalation allo stallo degli sforzi diplomatici, premendo per sanzioni più severe sui settori energetico e bancario di Mosca. Gli sforzi di riparazione sono in corso, ma gli attacchi sottolineano i limitati progressi nei recenti colloqui volti a fermare il conflitto.