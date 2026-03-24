L'attore di BB-8 pensa che la Trilogia Sequel di Star Wars sia "non più polarizzante" della Trilogia Prequel

Non si può negare che gli ultimi tre film principali di Star Wars, Episodi 7-9 (Il Risveglio della Forza, Gli Ultimi Jedi e L'Ascesa di Skywalker), siano progetti piuttosto polarizzativi. Molti fan esprimono ripetutamente il loro malcontento verso la trilogia di film, mentre altri sono più aperti e ricettivi a ciò che pubblicano e a come abbiano espanso una galassia molto, molto lontana.

Indipendentemente dalla tua posizione, potresti essere curioso di sapere cosa ne pensa uno degli individui chiave che hanno contribuito a realizzare quei tre film. Se è così, abbiamo recentemente incontrato Brian Herring, noto come uno degli attori e burattinai che hanno contribuito a dare vita al droide BB-8 nella Trilogia Sequel, per chiedergli quale sia la sua posizione sull'eterno dibattito che circonda questi film.

"Penso che i sequel non siano più polarizzanti di quanto lo fossero i prequel quando sono usciti," spiegò Herring all'inizio.

"Tutte le persone che sono arrabbiate per i sequel sono troppo giovani per ricordare quanto fossero turbate le persone quando uscirono i primi all'uscita, tranne che ora hanno internet. Se internet fosse esistito così tanto quanto quando uscirono i prequel, avresti visto esattamente le stesse cose accadere.

"E penso che tra 10 anni vedrete quello che vedrete con i sequel, perché i sequel hanno una grande base di fan e li incontro spesso, ma sono tutti molto più giovani di chi si lamenta su internet di quanto non gli sia piaciuto. Va benissimo, se non ti piacciono, non ti piacciono. Non tutto è per tutti. E penso che queste cose siano tutte generazionali e penso che Battlestar Galactica l'abbia detto meglio: 'tutto questo è già successo prima, succederà di nuovo.' "

Puoi vedere l'intervista completa con Herring qui sotto, dove abbiamo anche parlato del recente Star Wars: Dark Forces Remaster, di cosa è stato necessario per dare vita a BB-8 e persino di cosa ci aspetta il famoso e adorabile droide.