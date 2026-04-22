L'attore di The Last of Us e Indiana Jones, Troy Baker, vuole entrare nello sviluppo di videogiochi

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Troy Baker, la star di The Last of Us, Indiana Jones and the Great Circle, Death Stranding 2: On the Beach e della maggior parte dei nostri giochi preferiti a questo punto, è pronto a creare un suo videogioco. Dopo aver contribuito a dare vita alle storie di tante altre persone, Baker ha deciso che è il momento di scrivere la sua, ma non ha fretta di farlo.

"Mi prenderò il mio tempo, perché voglio assicurarmi che, quando finalmente racconterò una storia, sia una di altrettanto alto livello di quelle che sto cercando di emulare," Baker ha detto a Eurogamer in una recente intervista. Ha spiegato che è stato vicino a persone del settore da molto tempo e ha imparato molto da loro.

"Ho avuto un'opportunità incredibile lavorando con i migliori di questo settore, è pazzesco - Ken Levine, Hideo Kojima, Neil Druckmann, Todd Howard, Vince Zampella - queste persone sono modelli di riferimento dell'industria. Ho lavorato con queste persone e ho imparato tantissimo da loro. Quello che mi entusiasma è prendere quei principi, prendere quei principi di titoli di enorme successo - non solo in termini di vendite e cifre, ma anche delle storie che hanno definito il settore - e poter innovare, replicare e emulare quei processi e pratiche nelle storie che voglio raccontare," ha detto Baker.

In particolare, sembra che sia ispirato al percorso di Abubakar Salim, che è passato da attore a creatore di giochi. "Amo Abu, ho giocato un sacco ai suoi giochi. È una persona con una profonda passione per i videogiochi e ha trovato il modo di trasformarla in un grande progetto commerciale per lui," ha aggiunto Baker.

Vedendo questa intervista comparire online, Salim non ha potuto resistere a commentare sui social media con un semplice "Non farlo." Dopo aver subito molte critiche e odio inutile per i suoi giochi, non sorprende capire perché Salim non voglia un altro attore a seguire le sue orme.