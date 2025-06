L'attrice di lunga data della Principessa Peach rivela di essere stata sostituita

HQ

La doppiatrice di lunga data di Peach e Toad nei giochi di Mario, Samantha Kelly, ha confermato che non darà più la voce al personaggio in futuro. Questo segna la fine di un periodo di 18 anni per Kelly nei panni di Peach, che ha doppiato il personaggio in innumerevoli giochi.

"Grazie per tanti anni di amicizia e gioia. Sono triste che sia finita, avrei davvero voluto dare la voce a Peach e Toad per sempre", ha detto Kelly via Instagram. "Nintendo mi ha fatto sapere ieri che hanno deciso di riformulare questi ruoli".

"Sono grata di aver avuto modo di fare queste voci per così tanti anni. Peach e Toad sono personaggi così forti e belli che prego che vivano per sempre, non importa chi li doppia", ha continuato. I fan credono che Mario Kart World stia segnando una nuova era per molti pilastri di Mario, e sembra che da questo punto in poi sentiremo una voce di Peach leggermente diversa.

Come sappiamo, anche Charles Martinet, che ha doppiato Mario per molti anni, si è dimesso dalla sua interpretazione. A differenza di Kelly, però, Martinet funge da ambasciatore di Mario per Nintendo League.