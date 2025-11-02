L'attrice di Valkyrie Tessa Thompson racconta il crossover da sogno del MCU

HQ

Non si può negare che il Avengers e gli eroi caratteristici della Terra abbiano subito un po' di duro colpo da quando The Infinity Saga è stato racchiuso nel Marvel Cinematic Universe. Hulk è una frazione della bestia spaventosa che era, Iron Man è morto, il vero Captain America è andato perduto nel tempo, Scarlet Witch è impazzito e poi è stato schiacciato sotto una montagna, Vision è un po' morto, e anche altri eroi sono venuti e se ne sono andati. Ha lasciato un vuoto di potere che Thunderbolts* ha cercato di approfondire, con il New Avengers ora un'organizzazione leader e con ex-Winter Soldier Bucky Barnes come volto di punta.

Dato che Bucky è attualmente uno dei più grandi nomi della Terra, è naturale che stia attirando un certo interesse, e su questo fronte Tessa Thompson, che ha interpretato Valkyrie nel MCU per anni, ha spiegato che le piacerebbe vedere i due personaggi incrociarsi per un progetto.

Parlando con Collider, alla Thompson è stato chiesto del suo crossover da sogno, a cui ha risposto: "Non so cosa il suo personaggio tirerebbe fuori in me, necessariamente, ma amo davvero Sebastian. Vogliamo davvero fare qualcosa insieme alla fine. Potrebbe non essere nel MCU, ma penso che sia un attore straordinario, e sarebbe così divertente recitare con lui".

Pensi che un crossover Valkyrie-Bucky sarebbe una premessa divertente?