L'attrice June Lockhart muore a 100 anni

Abbiamo appena ricevuto la notizia che June Lockhart, l'attrice americana che è diventata l'archetipo della madre televisiva degli anni '50 e '60 con i suoi ruoli in "Lassie " e "Lost in Space ", è morta nella sua casa di Santa Monica. Vincitore di un Tony Award e più volte nominato agli Emmy, Lockhart ha costruito una carriera che ha fatto da ponte tra la Hollywood classica e l'età d'oro della televisione. Il suo fascino e la sua arguzia l'hanno portata da Broadway allo spazio, ispirando il pubblico (e persino i futuri astronauti) lungo la strada. La sua famiglia ha confermato che è morta per cause naturali, lasciando un'eredità che ha attraversato decenni di storia dello schermo. Riposa in pace, June Lockhart.