L'attuale CEO di Sega ha tentato di realizzare un film di Crash Bandicoot, ma nessuno l'ha preso

HQ

Oggi, forse non c'è merce più calda per il mondo del cinema e della TV di quella di accaparrarsi i diritti di adattamento dei videogiochi. Sembra che ogni settimana venga messo in sviluppo un nuovo adattamento, ma non è sempre stato così.

Infatti, quando l'attuale CEO di Sega Shuji Utsumi è entrato per la prima volta nel business dei videogiochi, le società di produzione non avevano alcun interesse o intenzione di realizzare un progetto basato su una IP di gioco, tanto da chiudere persino le proposte di realizzare un film Crash Bandicoot.

Ciò è stato confermato da Utsumi durante una conversazione con The Game Business, dove ha dichiarato: "Quando ho iniziato a essere coinvolto nel business dei videogiochi, ho preso Crash Bandicoot e ho iniziato a chiedere ad alcuni studi cinematografici se fossero interessati a trasformare quella proprietà in un film. Ma sono stato trattato come, 'ehi, i videogiochi sono come un business di giocattoli'. Non l'hanno preso sul serio".

Scherzi su quei ragazzi, giusto? Soprattutto se si considera il fatto che i film hanno dimostrato di essere un enorme successo sia per Sega che perSonic the Hedgehog Paramount allo stesso modo, generando ben oltre 1 miliardo di dollari di entrate al botteghino.

Guarderesti un film Crash Bandicoot ?