Laurence Fishburne potrebbe essere disposto a riprendere il suo ruolo di Morpheus in un quinto film di Matrix

Vedremo più del saggio e scalciante Morpheus in futuro? Questa è la domanda che i fan si pongono e anche se il personaggio è apparso nel quarto film di Matrix, Resurrections, era sotto forma di Yahya Abdul-Mateen II che ha assunto il ruolo e, in qualche modo, lo ha reinventato.

Ma in una recente intervista con Variety, Laurence Fishburne ha rivelato di non aver chiuso completamente la porta e di poter effettivamente vedere se stesso tornare al ruolo. Cioè, se la sceneggiatura è buona.

"Dipende da quanto è buono, davvero, se è fantastico, allora sì, se ha senso. Non so se ha senso".

Secondo Fishburne, si riduce anche a chi è coinvolto nel progetto, così come al potenziale complessivo. Ha anche detto che una volta ha cercato di essere coinvolto in The Matrix Resurrections, ma il team di produzione lo ha rifiutato. Anche se in quelli che descrive come buoni rapporti.

"L'ho contattato, ma non è andata così. Ho detto 'Grazie mille' e Lana Wachowski ha detto: 'Grazie mille, ci penserò', e questo è tutto".

Quindi la domanda è: ti piacerebbe vedere un quinto film di Matrix con Fishburne?