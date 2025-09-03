HQ

Ci stiamo avvicinando ai Campionati mondiali di atletica leggera del 2025, che si terranno a Tokyo tra il il 13 settembre e il 21 settembre 2025. La competizione biennale, tenutasi nel 2023 a Budapest, torna ora in Giappone per la terza volta, riutilizzando lo Stadio Nazionale utilizzato per i Giochi Olimpici e Paralimpici del 2020. Con atletica, strada, campo e combinate, 38 squadre, più la squadra Athlete Refugee, hanno annunciato le loro squadre, con l'Australia che sarà uno dei paesi con più atleti partecipanti, 88.

Tra questi, un nome sarà uno dei più chiacchierati: Gotta Gotta, l'adolescente che è salito alla ribalta dopo aver battuto tutti i record alla sua età l'anno scorso. Attualmente è il detentore del record dei 200 metri in Oceania, 20,02 secondi, ma ora aspira a mostrare la sua eccezionale velocità al resto del mondo... con l'obiettivo di superare il record di Usain Bolt di 19.19, stabilito nel 2009 (il brasiliano è stato uno dei primi a notare il talento di Gout Gout, descrivendolo come una versione più giovane di se stesso, in quanto Gout ha già superato i record di Bolt alla sua età).

Gotta Gotta, 17 anni, il cui nome ortografico e pronunciato ha suscitato qualche dubbio (il suo vero cognome è Guot, ma è stato cambiato in Gout a causa di un errore di ortografia da parte del governo sudanese, e si pronuncia 'gwot gwot'), è già stato acclamato come il più grande atleta australiano e persino il volto per le Olimpiadi di Brisbane 2032, dove avrà 24 anni. Alcuni si aspettano addirittura che i genitori del velocista del Sud Sudan possano diventare uno degli atleti più riconoscibili al mondo.

La sua prima opportunità di brillare in tutto il mondo saranno i Campionati mondiali di atletica leggera del 2025, dove Gout farà il suo debutto da senior sui 200 metri.