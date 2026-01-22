L'Australia celebra la giornata nazionale di lutto per le vittime del massacro di Bondi Beach

HQ

Giovedì l'Australia ha celebrato una giornata nazionale di lutto per le 15 persone uccise nel devastante attacco di Bondi Beach, la sparatoria di massa più mortale del paese da decenni. Le bandiere sventolavano a mezz'asta in tutto il paese e si tenne una commemorazione all'iconico Opera House di Sydney.

L'attacco, del 14 dicembre, ha preso di mira una celebrazione di Hanukkah ed è stato presumibilmente compiuto da un padre e un figlio ispirati allo Stato Islamico, che il governo ha classificato come un atto di terrorismo contro gli ebrei australiani.

Massacro di Bondi Beach // Shutterstock

"Oggi è un'opportunità per ricordare e rendere omaggio alle 15 vite," ha detto il Primo Ministro Anthony Albanese. "È un'opportunità per noi, come nazione, di stringere le braccia alla comunità ebraica perché le persone sono state prese di mira proprio perché erano ebrei australiani."

Un minuto di silenzio, trasmesso sui principali canali televisivi, sarà osservato poco dopo le 19:00 ora locale (08:00 GMT) per onorare le vittime. I partecipanti all'evento all'Opera House, inclusi i parenti dei caduti, accenderanno candele, ascolteranno discorsi, preghiere e tributi video. Importanti edifici in tutta l'Australia, inclusi gli stadi di cricket di Melbourne e Perth, saranno illuminati in memoria.

La tragedia ha scatenato un dibattito nazionale sul controllo delle armi e sull'antisemitismo. Il Parlamento ha recentemente approvato una legge che consente un programma nazionale di riacquisto di armi e inaspriscia i controlli sui precedenti, mentre si stanno valutando leggi separate per abbassare le soglie per perseguire i discorsi d'odio.