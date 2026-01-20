L'Australia chiude decine di spiagge della costa orientale dopo una serie di attacchi di squali

HQ

Decine di spiagge lungo la costa orientale dell'Australia, inclusa quella di Sydney, sono state chiuse martedì dopo quattro attacchi di squali in due giorni, hanno riferito le autorità. Le forti piogge hanno reso le acque costiere torbide, aumentando la probabilità di incontri con squali.

Un surfista è stato morso vicino a Port Macquarie, circa 400 km a nord di Sydney, e rimane in ospedale in condizioni stabili. Surf Life Saving New South Wales ha esortato le persone a evitare il nuoto, avvertendo che le attuali condizioni dell'acqua non sono sicure.

Squalo avvistato (concetto) // Shutterstock

A Sydney, un surfista sulla ventina è rimasto gravemente ferito a Manly lunedì sera, mentre un ragazzo di 10 anni è riuscito a fuggire illeso dopo che uno squalo ha danneggiato la sua tavola da surf. Un attacco separato il giorno prima aveva lasciato un altro ragazzo in condizioni critiche.

Gli esperti affermano che le recenti piogge hanno creato acque salmastre che attirano gli squali toro, mentre la visibilità ridotta aumenta la probabilità di morsi difensivi. Le spiagge nell'area delle Northern Beaches di Sydney rimarranno chiuse fino a nuovo avviso...