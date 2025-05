HQ

L'ultimo nuovo figlio Australia . Il ministro della Difesa australiano si unirà ai suoi omologhi statunitensi e giapponesi a Singapore questa settimana, segnando il primo incontro sulla difesa tra le tre nazioni dopo i recenti cambiamenti politici sia a Canberra che a Washington.

Si prevede che le discussioni si concentreranno sui rischi per la sicurezza regionale, sulle aspettative di spesa per la difesa e sui progressi nell'ambito del patto sottomarino AUKUS. Resta da vedere come la posizione strategica dell'Australia sarà accolta dai suoi alleati, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.