L'Australia revoca il visto a Kanye West per la controversa canzone "Heil Hitler" Il ministro degli Interni cita le preoccupazioni per la promozione del nazismo in un nuovo binario.

HQ Le ultime notizie sull'Australia . Il rapper americano ha pubblicato un brano che lodava Adolf Hitler nel maggio di quest'anno. Ora, l'Australia ha revocato il visto di Kanye West dopo che ha pubblicato una canzone che sostiene l'ideologia nazista, secondo il ministro degli Affari interni del paese. "Era un livello più basso (visto) e i funzionari hanno ancora guardato la legge e hanno detto che avremmo avuto una canzone e promosso quel tipo di nazismo, non ne abbiamo bisogno in Australia", ha detto mercoledì il ministro degli Affari interni Tony Burke all'emittente nazionale ABC. "Abbiamo già abbastanza problemi in questo paese senza importare deliberatamente fanatismo", ha aggiunto. Nonostante le precedenti osservazioni incendiarie dell'artista, i funzionari hanno preso provvedimenti in risposta alla sua musica, sottolineando che l'Australia non tollererà contenuti che promuovono l'odio. Washington, DC USA - 11 ottobre 2018: Jim Brown guarda mentre Kanye West parla mentre incontra il presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump nello Studio Ovale della Casa Bianca. Crediti: Ron Sachs - CNP // Shutterstock