L'Australia riconosce formalmente lo Stato di Palestina

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che l'Australia ha riconosciuto lo Stato di Palestina. La decisione, annunciata domenica da Anthony Albanese, allinea l'Australia con oltre cento nazioni che hanno già compiuto questo passo. Anche altri alleati occidentali, tra cui Regno Unito e Canada, hanno approvato la misura domenica. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!