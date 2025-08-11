L'Australia riconoscerà lo Stato di Palestina a settembre

HQ

L'Australia riconoscerà uno Stato palestinese all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a settembre. Questo è secondo Anthony Albanese, il primo ministro australiano.

Albanese ha confermato che l'Australia ha ricevuto impegni dall'Autorità palestinese per smilitarizzare, tenere elezioni generali e continuare a riconoscere il diritto di Israele ad esistere. Secondo la BBC, Israele sostiene che il riconoscimento di uno Stato palestinese "premia il terrorismo".

La dichiarazione di Albanese segue mosse simili da parte di Regno Unito, Francia e Canada, mentre la situazione peggiora a Gaza. Dall'ottobre 2023, più di 61.000 persone sono state uccise a seguito della campagna militare israeliana.

Inoltre, c'è stata una crescente pressione da parte dei gruppi umanitari per porre fine ai combattimenti, poiché si dice che la carestia e la sete siano diffuse a Gaza. Durante il fine settimana, cinque persone sono morte a causa della fame e della malnutrizione, portando il numero totale di tali morti a 217 secondo il ministero della salute guidato da Hamas.