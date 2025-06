L'Austria fatica a capire le motivazioni del tiratore scolastico

HQ

Le ultime notizie sull'Austria . Gli investigatori austriaci continuano a lavorare per ricostruire la vita del giovane responsabile della sparatoria mortale di questa settimana nella scuola di Graz, ma ora sappiamo che i loro sforzi sono ostacolati dalla mancanza di testimonianze da parte di amici o vicini.



"Non è affatto conosciuto nel posto, cioè ieri non siamo stati in grado di parlare né con amici né con conoscenti", ha condiviso il membro del consiglio locale Sabine Jakubzig alla televisione austriaca. "Era come qualcuno di un altro pianeta", ha detto la rivista austriaca Profil.

Il sospettato, un ex studente che in seguito si è tolto la vita, ha lasciato dietro di sé segni di premeditazione, ma poco per spiegare le sue azioni. I funzionari devono ancora confermare i rapporti locali che suggeriscono che si sia sentito preso di mira durante il suo periodo a scuola e lo descrivono come sconosciuto nella sua stessa comunità.