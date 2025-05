L'auto sperona la folla durante la parata del titolo del Liverpool Decine di feriti dopo che il veicolo si è schiantato contro i tifosi in festa, le autorità escludono il terrorismo.

I festeggiamenti sono diventati tragici lunedì quando un uomo ha guidato un'auto contro la folla che festeggiava il titolo di Premier League del Liverpool FC, ferendo quasi 50 persone e mandandone 27 in ospedale, tra cui diversi bambini. L'incidente, avvenuto poco dopo che l'autobus della squadra ha attraversato il centro della città, ha causato il panico diffuso e ha interrotto un evento festivo altrimenti festivo. Le autorità hanno rapidamente arrestato l'autista e hanno sottolineato che l'attacco non era legato al terrorismo.