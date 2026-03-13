L'automazione semplifica la distribuzione specifica dei farmaci per i pazienti e migliora la sicurezza dei pazienti

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Secondo una nuova tesi di dottorato, l'automazione dei processi di distribuzione dei farmaci ospedalieri può migliorare significativamente la sicurezza dei pazienti e snellire i flussi di lavoro. Ma, come per ogni nuova tecnologia, queste cose richiedono un'implementazione accurata, come affermato dalla ricercatrice Hanne Ahtiainen e riportato da STT.

Gli errori di terapia sono uno dei rischi più comuni per la sicurezza dei pazienti negli ospedali e possono causare sia danni ai pazienti sia costi finanziari aggiuntivi per le unità di trattamento. Pertanto, l'automazione della distribuzione dei farmaci riduce gli errori dei farmaci e supporta un processo di trattamento farmacologico ininterrotto, soprattutto grazie a una migliore lettura dei codici a barre. Quando fatto in modo responsabile, ovviamente. Gli ospedali cercano modi per rendere le operazioni più efficienti senza compromettere la sicurezza dei pazienti, e l'automazione sembra offrire una soluzione promettente.

La distribuzione di farmaci specifica per i pazienti basata sulla tecnologia aumenta la precisione della distribuzione e libera il tempo di lavoro del personale infermieristico dai compiti manuali al lavoro clinico. La tecnologia può anche essere utilizzata per migliorare l'efficienza dell'immagazzinamento e del monitoraggio dell'uso dei farmaci, il che supporta la trasparenza e la sicurezza dell'intero processo di trattamento farmacologico. Nello studio, le deviazioni farmacologiche sono state ridotte fino al 47 percento.

Tuttavia, lo studio sottolinea chiaramente che l'automazione porta con sé anche nuovi tipi di deviazioni. Pertanto, l'introduzione di nuove tecnologie dovrebbe essere effettuata in modo controllato.

"Ad esempio, l'introduzione di armadietti intelligenti per i medicinali può portare con sé modelli operativi che espongono le persone a nuovi tipi di deviazioni. I medicinali possono essere prestrati da un armadietto intelligente in fretta, discostandosi dai flussi di lavoro, ad esempio saltando la scansione del codice a barre", descrive Ahtiainen.

Hanne Ahtiainen difenderà la sua tesi il 20 marzo 2026 alle 13:00 EET presso la Facoltà di Farmacia dell'Università di Helsinki. La tesi è anch'essa una pubblicazione elettronica e può essere letta qui. L'opera è in finlandese, ma la sezione Abstract è in inglese.