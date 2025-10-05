L'autore di Reacher crede che Amazon cercherà di realizzare spin-off di James Bond

HQ

Sembra che dovremmo iniziare ad accettare il fatto che James Bond non sarà un franchise solo cinematografico che offre alcuni successi ogni decennio ora che lAmazon MGM Studios 'acquisizione della gestione del franchise è completa.

È passato un po' di tempo da quando Barbara Broccoli e Michael G. Wilson sono stati rimossi dalle loro posizioni al timone di Bond e non è ancora successo nulla di sostanziale, a parte un regista e uno sceneggiatore nominati per il prossimo film. Ma con Amazon al comando, molti si aspettano che 007 affronti l'espansione dell'intrattenimento che Prime Video e altri franchise MGM Studios hanno sperimentato, tanto che gli spin-off e altre voci non principali sembrano probabili.

L'autore Lee Child, che ha scritto i libri Reacher che sono la base per la popolare serie di Prime Video, crede anche che 007 sarà presto scorporato per placare i capricci di Amazon, cosa che ha spiegato a BBC Breakfast (grazie, Collider).

ParlandoReacher degli spin-off che stanno accadendo,Child ha dichiarato: "Sono sicuro che accadrà (con Bond), perché quello che Amazon generalmente ama fare è che, se ottengono un successo, vogliono dominare l'intero anno con esso. E quindi possiamo immaginare, mi aspetto, una grande produzione di Bond una volta ogni pochi anni, e poi un sacco di storie sulle origini di Bond, uno spin-off di Moneypenny... qualunque cosa accadrà".

Pensi che questo sarà il destino di 007?