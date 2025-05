L'autore principale di Clair Obscur: Expedition 33 è stato trovato su Reddit

HQ

Non è un segreto che Clair Obscur: Expedition 33 sia un po' un successo a sorpresa in termini di ciò che di solito genera successo nell'industria dei giochi. Un gioco con un livello di produzione così forte, realizzato con solo 30 persone non capita spesso, e dopo il grande successo del gioco di ruolo, sono state poste molte domande su come sia nato.

Guillaume Broche, game director di Sandfall Interactive, ha recentemente parlato con la BBC di come ha riunito questo team di circa 30 sviluppatori, alcuni dei quali non avevano mai lavorato a un gioco prima, come il compositore Lorien Testard, che è stato trovato su Soundcloud.

Broche ha detto che, pur annoiandosi al lavoro durante il COVID, ha iniziato a reclutare per il suo progetto di passione e ha trovato molti dei suoi colleghi attraverso forum online come Reddit. Jennifer Svedberg-Yen, la scrittrice principale del gioco, ha inizialmente risposto a un post che chiedeva doppiatori.

"Ero tipo: 'Non l'ho mai fatto, suona un po' figo', così gli ho mandato un'audizione", ha detto. È stata scelta per un ruolo importante in una fase iniziale del gioco, ma alla fine è passata al lato di scrittura dello sviluppo.

Comunque sia nato il team, è chiaro che condividevano la passione per lo sviluppo di giochi e hanno messo in guardia l'industria con il loro titolo di debutto.

Clair Obscur: Expedition 33 è ora disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X/S.