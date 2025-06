L'avventura spaziale flops - Elio ha la peggior apertura nella storia della Pixar

HQ

La grande uscita estiva di Disney e Pixar sta battendo i record. Ma non nel modo in cui si sarebbe potuto sperare. No,Elio e la sua avventura spaziale non sembrano essere di grande interesse per i fan, e il film è ora ufficialmente il peggior weekend di apertura della Pixar di sempre, con un modesto incasso di 35 milioni di dollari, secondo Variety. Questo è ben lungi dall'essere il punto di partenza necessario per iniziare a coprire i costi di produzione di circa 150 milioni di dollari.

Certo, è ancora lontano dall'essere un disastro: il cosiddetto "effetto elementale", in cui l'apertura è stata debole ma il film è poi decollato e ha guadagnato bene, potrebbe ancora accadere. Ma se Elio non uscirà dal buco nero, il film potrebbe finire per essere un vero e proprio flop, cosa che probabilmente la Pixar preferirebbe evitare.

Nella nostra recensione, abbiamo scritto: "Elio è un dolce film per le vacanze estive con molto cuore, anche se è un po' prevedibile", e puoi leggere l'intero testo qui.

Avete visto Elio e cosa ne pensate del film?