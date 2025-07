LDune: Awakening 'aggiornamento degli sviluppatori include scuse per tutte le perdite di oggetti e veicoli

HQ

Il 7 luglio, la nuova patch di Dune: Awakening ha cambiato il layout del Deserto Profondo, facendo sì che gran parte delle sue aree PvE consentisse il PvP. I giocatori che non erano equipaggiati o preparati per questo hanno finito per perdere un sacco di cose nei grandi raid che sono seguiti, e Dune: Awakening lo sviluppatore Funcom ha ammesso che potrebbe aver fatto un po' di casino con questo aggiornamento.

In un nuovo post su Steam, lo sviluppatore inizia prima scusandosi. Definisce il PvP che consente "una svista nel nostro processo di sviluppo e nelle comunicazioni interne, che ha portato le persone a subire una sfortunata quantità di basi ed equipaggiamenti persi".

Dice anche che cercherà di riportare le persone alle loro attrezzature perdute al meglio delle loro capacità. I materiali, gli oggetti e i componenti dei veicoli rimborsati appariranno nella scheda Riscatta ricompense entro la fine di questa settimana.

Funcom guarda anche al futuro in questo aggiornamento, affermando che ha ancora in programma di correggere molti exploit che i giocatori stanno utilizzando per ottenere vantaggi ingiusti. Un team di Funcom si dedica a combattere gli hacker e a correggere gli exploit, e nelle prossime patch la sicurezza sarà aumentata per prevenire entrambi. Inoltre, in futuro possiamo aspettarci ulteriori modifiche all'esperienza di gioco e aggiornamenti agli elementi critici del gameplay.

Dune: Awakening è ora disponibile su PC.